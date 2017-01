Derniers articles

DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali

Al tempo di Bonaccorso di Soresina, podestà di Bologna, del giudice ed assessore Giacomo Grattacello, fu scritto quest’atto, che deve essere detto PARADISO, che contiene i nomi dei servi e delle serve perché si sappia quali di essi hanno riacquistato la libertà e a qual prezzo (...)

domenica 1 gennaio 2017

DANTE "corre" fortissimo, supera i secoli, e oltrepassa HEGEL - Ratzinger e Habermas!!! MARX, come VIRGILIO, gli fa strada e lo segue. Contro il disfattismo, un’indicazione e un’ipotesi di ri-lettura. AUGURI ITALIA!!!

(QUI, in fondo, un sorprendente quadro:) RITORNO AL PARADISO TERRESTRE - L’INTERA UMANITA’ CON PROFETI, SIBILLE, APOSTOLI, CRISTO, E ADAMO ED EVA(Praga - Cattedrale di S. Vito, 1613 ca.?)

IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: (...)

RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!

In questa lezione incontriamo un altro Kant (...) Foucault scopre in Kant il contemporaneo che trasforma la filosofia esoterica in una critica del presente che replica alla provocazione del momento storico (...)

domenica 1 gennaio 2017

SIGMUND FREUD E LA LEZIONE DI IMMANUEL KANT: L’UOMO MOSE’, L’ UOMO SUPREMO, E LA BANALITA’ DEL MALE. I SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA E LA RIVOLUZIONE COPERNICANA . NOTE PER UNA RI-LETTURA

QUESTO L’INDICE (il testo completo è allegato - qui in fondo - in pdf):

I

PRIMA PARTE:

SIGMUND FREUD, I DIRITTI UMANI, E IL PROBLEMA DELL’ “UNO”. Appunti per una rilettura di (...)

Articles les plus récents

domenica 1 gennaio 2017

sabato 31 dicembre 2016

sabato 31 dicembre 2016

mercoledì 28 dicembre 2016

martedì 27 dicembre 2016

lunedì 26 dicembre 2016

lunedì 26 dicembre 2016

domenica 25 dicembre 2016 di Emiliano Morrone